The Crown: Geist von Prinzessin Diana Geist sorgt für Empörung

1 / 4 Laut Gerüchten soll Prinzessin Diana als Geist in der finalen Staffel von «The Crown» auftreten. In den Szenen soll sie unter anderem Frieden mit ihrem Ex-Mann Charles schliessen. Netflix Royal-Fans sind empört. Prinzessin Dianas Tod und Beerdigung zu thematisieren, sei ohnehin schon kontrovers, die Geistszenen würden aber eine Grenze überschreiten. Keith Bernstein «Ihr Tod und ihre Beerdigung hätten es meiner Meinung nach nie in das Skript schaffen sollen», lautet die Einschätzung eines Royal-Kommentators. IMAGO/Everett Collection

Darum gehts In der finalen Staffel der Netflix-Show «The Crown» werden die dramatischen Geschehnisse zwischen 1997 und 2000 des britischen Königshauses thematisiert.

Prinzessin Diana soll in den Episoden als Geist einen Auftritt haben.

Royal-Fans finden, dass dies eine Grenze überschreite.

Am 16. November wird der erste Teil der sechsten und letzten Staffel von «The Crown» auf Netflix verfügbar sein. In den vier Episoden wird Prinzessin Diana im Fokus stehen. Wie der Streamingdienst bestätigt, werden unter anderem der dramatische Tod der Mutter von Prinz Harry (39) und William (41) am 31. August 1997 in Paris und ihre Beerdigung thematisiert.

Laut Gerüchten soll Prinzessin Diana in einer Episode als Geist vor ihrem Ex-Mann Charles (74) in Erscheinung treten. In der emotionalen Szene soll sich der trauernde Royal mit der verstorbenen Diana versöhnen. Als Phantom werde sie zudem Königin Elizabeth II. erscheinen und diese so zu Tränen rühren.

Freust du dich auf die letzte Staffel von «The Crown»? Ja, ich zähle die Tage. Geht so, ich werde es mir aber anschauen. Nein, die Serie ist nichts für mich.

Diana als Geist erhitzt die Gemüter

Für Royal-Fans wären diese Szenen ein absolutes No-go. «Extrem geschmacklos und bedauerlich», nennen Expertinnen und Experten des britischen Königshauses den Plot in der «Daily Mail». Richard Fitzwilliams meint gegenüber der britischen Zeitung, dass die Entscheidung, Diana als Geist zu zeigen «sehr komisch» sei. Die Szene würde die sowieso schon problematische Thematisierung von Prinzessin Diana noch mehr zuspitzen, so der Royal-Experte. «Ihr Tod und ihre Beerdigung hätten es meiner Meinung nach nie in das Skript schaffen sollen», lautet seine Einschätzung. «Es ist bedauernswert, dass Peter Morgan, der Erfinder der Serie, diese Tragödie für seine Show und die Kontroverse ausnützt.»

Zudem sagt der Royal-Kommentator, dass sich König Charles wohl kaum zu der Show äussern werde, Harry und William aber möglicherweise Stellung beziehen würden: «Die Darstellung ihrer verstorbenen Mutter könnte sehr triggernd sein für sie.» Mit einem Statement würden sie den Hype um die Show jedoch noch mehr befeuern.

Suzanne Mackie, Produzentin der Show, betonte im August am Edingburgh TV Festival, dass sie den Tod der Prinzessin mit höchster Sorgfalt thematisiert haben. «Der exakte Moment des Autounfalls wird nicht gezeigt», so Mackie. Das gesamte Team sei sehr sensibel und habe lange Gespräche darüber geführt, wie sie die Szenen umsetzen wollten. Diana wird, wie schon in der fünften Staffel, von Elizabeth Debicki (33) gespielt, die aus Hollywoodproduktionen wie «Tenet» von Regisseur Christopher Nolan (53) bekannt ist.