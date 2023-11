«The Driven Ones» zeigt das Leben von HSGlern

Die Handlung

Das sagen Kritiken

Auch wenn die fünf das Dokumentar-Team unterschiedlich nah an sich heranlassen würden, arbeite der Film an ihnen zwei entschiedene Gemeinsamkeiten heraus, heisst es in einer Kritik von «Cineman». Als Antrieb spiele für sie alle die eigene Familie eine grosse Rolle, so würden sie beweisen wollen, dass sie es auch ohne deren Geld schaffen könnten. Ausserdem würden die fünf früh in ihrer Karriere feststellen, dass sich der hohe Workload nur schwer mit einem Privatleben vereinbaren lasse. Der Film mache sie teilweise zu fast romantischen Helden, die trotz Beförderungen und 40 Prozent Gehaltssteigerung das wahre Glück erst in der Liebe finden würden. Diese Einblicke würden den Film trotz kleinerer Kritikpunkte tragen: Nachdem die Protagonistinnen und Protagonisten zunächst ausschliesslich in ihrer Karriere gezeigt würden, komme der Wechsel ins Private überraschend, teilweise würden gerade diese Szenen ein bisschen steif wirken. Ausserdem werfe die Raffung von fünf Jahren auf gute 90 Minuten immer wieder Fragen auf.



«OutNow» schreibt, Piet Baumgartners Langzeitprojekt sei so was wie Boyhood im Wirtschaftssystem: Wir würden sehen, wie fünf Menschen in toughe Branchen hineinwachsen würden. Baumgartner könne dabei von Glück reden, was für unterschiedliche Wege seine fünf Protagonisten gegangen seien. So komme genug Abwechslung rein – auch wenn lange nicht alle Schicksale gleich packend seien. Am besten sei «The Driven Ones» immer dann, wenn die an der HSG eingetrichterte und von der Businesswelt erwartete Arbeitsmoral hinterfragt werde oder der Regisseur in Form von Interviews unangenehme Fragen stelle.