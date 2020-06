Bilbo Baggins

«The Lord of the Rings»-Star Ian Holm stirbt mit 88 Jahren

Der englische Schauspieler ist am Freitagmorgen im Spital gestorben. Er kämpfte bis zum Schluss gegen die Krankheit Parkinson.

Die Krankheit hatte ihn gezeichnet. Hier ist er im April 2019 an der Londoner Premiere des Biopics «Tolkien» über den Schöpfer des «The Lord of the Rings»-Universums.

Der englische Schauspieler Ian Holm (das Foto stammt aus dem Jahr 2000) ist am Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren gestorben. Er litt an Parkinson.

Er konnte nicht an der LOTR-Reunion teilnehmen

Der Schauspieler ist weltbekannt für seine Rolle des Bilbo Baggins in der «The Lord of the Rings»-Trilogie. Bilbo ist der Onkel von Frodo (Elijah Wood), der den Einen Ring in den Feuern von Mount Doom zerstören muss, um Middle-earth von der Herrschaft Saurons zu befreien.