Tennis – Stanislas Wawrinka gibt sein Comeback bekannt 

Sein letztes Spiel bestritt Wawrinka am 9. März 2021 in Doha. Danach folgten zwei Operationen am Fuss und eine längere Auszeit. Die Organisatoren des Gran-Slam-Turnier gaben am Montag bekannt, dass der bald 37-Jährige seine Teilnahme an dem diesjährigen French Open im Mai bestätigte.