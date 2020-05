Weinblog

«The Prisoner» – ein Rotwein mit Wow-Effekt

Dieser Wein zählt zu den Benchmarks für rote Napa-Blends und ist absoluter Kult – spannungsreich, fesselnd und unwiderstehlich im Geschmack.

Wer sich für einen der angesagtesten Hotspots der Weinwelt interessiert, sollte seinen Blick unbedingt in Richtung Kalifornien, genauer gesagt ins berühmte Napa Valley nahe San Francisco lenken. Dort hat die «Prisoner Wine Company» ihren Sitz, deren Ziel es seit jeher ist, unverwechselbare Weine mit hohem Wiedererkennungswert herzustellen – und das mit Erfolg! Denn die Weine der «Prisoner Wine Company», allen voran «The Prisoner» selbst, haben in kürzester Zeit bei Weinkritikern und Weinliebhabern in aller Welt regelrechten Kultstatus erlangt.