Konzert am 17. Juni - The Rolling Stones feiern ihr 60-Jähriges im Berner Wankdorf-Stadion

60 Jahre «Paint It, Black», «Start Me Up» und «Sympathy for the Devil»: Ihr Jubiläum feiern The Rolling Stones mit einem Openair-Gig am Freitag, 17. Juni, im Berner Wankdorf-Stadion. Tickets dafür gibts ab kommendem Freitag, 18. März, um zehn Uhr bei Ticketcorner.