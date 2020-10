Tochter Lisa stürmt in die Wahlkabine und fragt verärgert: «Dad, wie kannst du alles vergessen haben, was in den vergangenen vier Jahren passiert ist?!» Er antwortet: «Ich weiss nicht genau, was du meinst.» Und dann scrollen 50 Dinge, die der amtierende Präsident Donald Trump (74) getan hat und gemäss den Macherinnen und Machern der Serie klar gegen seine Wiederwahl sprechen, über den Screen. Auf den nachfolgenden Slides siehst du sie alle.

Am Sonntag steht die «Treehouse of Horror»-Folge der 31. Staffel von «The Simpsons» an, also die jährliche Kult-Grusel-Episode des weltberühmten Cartoons. Unter anderem nimmt sich diese dem schockierendsten aller möglichen Themen an: der Wahl des nächsten US-Präsidenten.