Moses J. Moseley – «The Walking Dead»-Star wurde mit 31 Jahren tot aufgefunden

Darum gehts Der US-amerikanische Schauspieler Moses J. Moseley ist tot, wie seine Managerin gegenüber dem «People»-Magazin bestätigt.

Die Leiche des 31-Jährigen wurde mit Schusswunden aufgefunden.

Zuvor wurde er von seiner Familie als vermisst gemeldet.

Seinen Durchbruch schaffte er mit der US-Serie «The Walking Dead».

Der US-amerikanische Schauspieler Moses J. Moseley ist tot, wie seine Managerin gegenüber dem «People»-Magazin bestätigt. «Er wurde von allen geliebt, die ihn kennenlernten. Er war ein so helles Licht in jedermanns Augen», heisst es in einem Statement. Weiter sagt sie: «Moses war ein wunderbarer Mensch, und wenn man die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen, hat er einem den Tag versüsst. Er war sehr talentiert, er war ein grossartiger Freund, einer von denen, den man für alles anrufen konnte. Er war immer begeistert vom Leben und der Arbeit in der Unterhaltungsbranche.»

Wie TMZ.com berichtet, soll der 31-Jährige schon einige Tage vor seinem Tod nicht mehr erreichbar gewesen sein. Familienmitglieder sollen bei mehreren Krankenhäusern angerufen haben, um ihn ausfindig zu machen. Nachdem er am Mittwoch letzte Woche als vermisst gemeldet wurde, soll sein Auto im Hudson Bridge Areal in Stockbridge, Georgia, durch GPS geortet worden sein, was die Familie letztlich zum leblosen Körper von Moses führte. Dem Bericht zufolge soll sein Körper mehrere Schusswunden aufgewiesen haben. Ermittlungsbehörden untersuchen nun die Umstände.

Junges Schauspieltalent

Bekannt wurde der junge Schauspieler durch Gastrollen in diversen Serien und Filmen. So stand er unter anderem als einer von Michonnes Zombie-Begleitern für «The Walking Dead» vor der Kamera und spielte in «Die Tribute von Panem», «Queen of the South» und «Attack of the Southern Fried Zombies» mit.

Nach der traurigen Nachricht um seinem Tod veröffentlichte der US-Sender AMC ein emotionales Statement auf Social Media: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei unserem #TWDFamilienmitglied Moses J. Moseley.»