Für keinen der renommierten Musikpreise nominiert ist The Weeknd.

Beyoncé führt das Feld mit neun Nominierungen an.

In der Nacht auf Mittwoch gab die amerikanische Recording Academy die Nominierungen für die 2021er Grammy Awards bekannt, die am 31. Januar auf dem US-Sender CBS ausgestrahlt werden. Überraschend: The Weeknd (30) ging komplett leer aus, obwohl er mit der Single «Blinding Lights» und der Platte «After Hours» grosse Hits gelandet hat.