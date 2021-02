Auf Platz 2 liegt «Often» von The Weeknd (auf 186 Playlisten), auf Platz 3 «Pony» von Ginuwine (175 Playlisten). Übrigens: The Weeknd ist in den Schlafzimmern weltweit besonders beliebt, er ist in den Top 20 gleich dreimal vertreten. Auch die Musiker Chris Brown, Jeremih und Two Feet haben es gleich mehrfach in die Liste geschafft. Die Plätze 2 bis 20 der Rangliste siehst du hier: