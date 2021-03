Synthpop-Star The Weeknd hat es geschafft: Ein ganzes Jahr lang hielt er sich mit «Blinding Lights» in den Top Ten der US-Charts.

1 / 8 Da kann jemand stolz auf sich sein: Der Smash-Hit «Blinding Lights» von The Weeknd (31) hielt sich ein ganzes Jahr lang in den Top Ten der US-amerikanischen Billboard Charts. Instagram/theweeknd Der Synthpop-Track ist der erste Song in der Geschichte der Billboard Hot 100, der so etwas geschafft hat. Natürlich hat Weeknd diesen Erfolg gleich auf Insta geteilt. Instagram/theweeknd Zuletzt performte Weeky an der Superbowl-Halftime-Show. Instagram/theweeknd

Darum gehts The Weeknd (31) schafft das Unglaubliche: Sein Smash-Hit «Blinding Lights» ist seit 52 Wochen in den Top Ten der Billboard-Charts.

Das ganze Jahr über rutschte der Sänger zwischen Platz eins und zehn hin und her.

Seit seiner Halbzeit-Show bei der Superbowl trendet die #blindinglightschallenge auf Tiktok.

Zur Feier von Weekys Chart-Erfolg zeigen wir dir die lustigsten Videos dazu.

Musiker The Weeknd (31) schreibt Geschichte. Nicht etwa mit seiner Superbowl Halftime-Show, sondern mit seinem Synthpop-Hit «Blinding Lights», denn er ist der erste Musiker in der Geschichte von billboard.com, der seine Top-Ten-Position in den Billboard-Charts für ein ganzes Jahr halten konnte. In den letzten Monaten shiftete sein Hit zwischen Platz drei und fünf hin und her, zwischendurch (zum Beispiel im April 2020) landete er mehrere Wochen lang auf Platz eins.

Im September 2020 hielt sich «Blinding Lights» in der 28. Woche in Folge in den Top 5 der Charts und löste damit «Shape of You» von Ed Sheeran als längsten Dauerbrenner ab.

Auf der Video-App Tiktok ist die «Blinding Lights»-Challenge durchwegs beliebt: Babys, Mütter, Töchter, Brüder, Schwestern, Tänzer und Laien tanzen die Choreo von Weeknds Halftime-Show beim Superbowl nach. Zu Ehren seines Erfolgs zeigen wir dir hier die allerbesten Dances seiner Fans.

Dieser bärtige Dude hat den Headshake gemeistert

So einen Boden braucht es in jedem Haushalt

Diese Familie rekreierte den Superbowl-Look mit Toilettenpapier – and they nailed it

Diese koreanische Tanzgruppe covert die Choreo Pro-Style

Was den Einen ihr Tanz, ist den Anderen ihr Bier

Wenn dir während der Dance-Challenge einfach Mal die Fruchtblase platzt

Der Tie-Dye-Look steht ihm gut

Wait for it

Wie sie am Anfang einfach die Luft umrührt

Ein Glitzer-Shrimp mit Wackelaugen, was sonst?

Der Doggo schaut skeptisch, aber dem Baby gefällts