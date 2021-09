Michael K. Williams : «The Wire»-Schauspieler stirbt mit 54 Jahren

Am Montagnachmittag wurde der Schauspieler Michael K. Williams tot in seiner New Yorker Wohnung gefunden. Die Todesursache ist noch nicht bestätigt, vermutet wird eine Überdosis.

1 / 2 Michael K. Williams ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Der Schauspieler ist aus der Serie «The Wire» bekannt. Getty Images Der Verstorbene war auch in Filmen wie «12 years a slave» zu sehen. Getty Images

Darum gehts US-Schauspieler Michael K. Williams ist mit 54 Jahren gestorben.

Er wurde am Montag tot in seiner Wohnung gefunden.

Die Zeitung «New York Post» schreibt, es seien Drogen im Spiel gewesen.

US-Schauspieler Michael K. Williams, der für seine Rolle als Omar in der Serie «The Wire» bekannt wurde, ist gestorben. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Wie die Zeitung «New York Post» berichtet, sei der 54-Jährige im Esszimmer seiner Wohnung gefunden worden. Auf dem Tisch sei etwas gelegen, das wie Heroin ausgesehen habe. Die Zeitung bezieht sich auf eine unbekannte Quelle. Gemäss der «New York Post» habe ihn sein Neffe gegen 14 Uhr gefunden.

Williams brillierte in Serien immer wieder mit seinem Talent, komplexe Charaktere darzustellen und bekam dafür auch mehrere Emmy-Nominierungen. Neben der Meilenstein-Serie «The Wire», wo Williams die Untergrund-Persönlichkeit Omar Little spielte, zeigte er auch in «Boardwalk Empire» als Chalky White sein Können.

Rolle hatte Einfluss auf reales Leben

Der Schauspieler ging immer offen mit seinen persönlichen Schwierigkeiten im Bezug auf Drogen um, schreibt die New Yorker Zeitung. Die Dreharbeiten zu der Serie «The Wire» hätten auch Einfluss auf sein reales Leben gehabt.

Zu sehen war er ausserdem in «The Night Of – Die Wahrheit einer Nacht» und Filmen wie «12 Years a Slave» oder «Inherent Vice – Natürliche Mängel». Sein Markenzeichen war seine Narbe auf der Stirn und zwischen den Augen.

Trauerst du oder trauert jemand, den du kennst?

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen

