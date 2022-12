Satellitenbilder : Theater von Mariupol – ein Sichtschutz rund um den Schandfleck Russlands

Zwischen 300 und 600 Menschen kamen bei dem Angriff in den Kellern des Theaters ums Leben.

Damals bombardierte Russland das Gebäude, obwohl darin Hunderte Zivilisten Schutz suchten und in riesigen Buchstaben auf Russisch «Kinder» geschrieben worden war.

Offenbar soll die Bevölkerung nicht an den 16. März erinnert werden.

Sollen die Wunden der Menschen von Mariupol nicht jeden Tag aufgerissen werden? Wollen die russischen Besatzer nicht an den tödlichen 16. März erinnern? Jedenfalls ist das Theater in der von Russland besetzten Hafenstadt von einem hohen Gerüst umgeben, das wie ein Sichtschutz wirkt. Die Aufräumarbeiten in dem weitgehend zerstörten Gebäude scheinen jedenfalls vorangeschritten, obgleich abgeschirmt.