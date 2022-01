Kalifornien : Theranos-Gründerin Holmes des Betrugs schuldig gesprochen

Die Gründerin der spektakulär gescheiterten US-Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, soll mit vorsätzlichen Falschbehauptungen Investoren angelockt haben. Ihr droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Die Gründerin der US-Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, ist von einer Jury in Kalifornien des Betrugs schuldig befunden worden. Die 37-Jährige habe Investoren mit vorsätzlichen Falschbehauptungen über die Theranos-Technologie dazu verlockt, Gelder in ihr Unternehmen zu stecken, urteilten die Geschworenen in ihrem am Montagabend im kalifornischen San Jose verkündeten Schuldspruch.