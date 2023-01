Theresia Fischer hat dank Beinverlängerung besseren Sex

Für besseren Sex greift manch einer zu extremen Mitteln. So auch die Ex «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Theresia Fischer. Vergangenen März liess sich die 30-Jährige die Beine zum zweiten Mal verlängern. Der sechsstündige Eingriff zählt zu den schmerzhaftesten überhaupt und zieht eine rund fünfmonatige Erholzeit mit sich. Das Model musste danach eine Zeit lang im Rollstuhl verbringen. «Die Oberschenkelknochen werden von innen durchgesägt und dann Teleskopstäbe auf beiden Seiten eingeführt. Die Stäbe müssen dann jeden Tag selbstständig um einen Millimeter verlängert werden», erklärte das Model damals die komplizierte Operation gegenüber RTL.