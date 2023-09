Therwil BL: Diese Störche sitzen hier aus gutem Grund

News-Scout Manuel fallen diese acht Störche auf, die in Therwil auf dem Kran sitzen.

Eine grosse Ansammlung von Störchen in Therwil erstaunt einen News-Scout.

Manuel staunte nicht schlecht, als er am Freitagmorgen in Therwil im Kanton Baselland eine Ansammlung von Störchen sah. Acht Stück türmten sich auf dem Kran bei einem kleinen Waldstück auf. Eine bald anstehende «grosse Würmer-Schlemmerei» vermutete Manuel, als er die geduldig wartenden Störche sah.

Bruno Gardelli von der Storchenstation in Möhlin widerspricht allerdings. Die Störche warten nicht auf herumkriechende Würmer, sondern auf besseres Wetter. Zu dieser Jahreszeit käme es immer wieder vor, dass sich mehrere Störche zusammentun.

«Ich bekomme immer wieder ein Telefon, in dem es heisst, dass sich da zehn bis 20 Störche versammelt haben. Die Leute wollen dann immer wissen, was da los ist.»

Störche fliegen nicht gern bei Regen

Die Erklärung ist ganz einfach. Die meisten Störche seien schon in den Süden weitergezogen. «Die Störche, die noch hier sind, das sind noch einige Hundert, streifen umher auf der Suche nach Nahrung.» Bei Wind und Regen fliegen die Störche aber nicht gern. Schlägt das Wetter so plötzlich um wie am Donnerstag, suchen sich die Vögel den nächstbesten Baum oder eben Kran aus, um dort zu übernachten oder um zu rasten, bis das Wetter besser wird.