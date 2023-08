Hundebesitzer äussert sich zu Rucksackvorfall in Therwil

Am Samstag war ein Mann mit seinem Shiba im Rucksack in Therwil BL auf einem E-Trottinett unterwegs.

Ein News-Scout sah die Szene und war schockiert. Die Transportart habe provisorisch gewirkt und der Hund sei dann auch auf das Trottoir gefallen, wie er schilderte.

Nun meldete sich der Hundehalter bei 20 Minuten, um klarzustellen, wieso der Hund nur so halbwegs auf seinem Rücken fixiert gewesen war. «Es war sauheiss», erklärt das Herrchen des Shibas die Entscheidung, den Hund in den Rucksack zu packen. Er hätte den Hund mit zum Fluss nehmen wollen, um sich und den Hund dort abzukühlen. Wegen der Hitze wollte er vermeiden, dass sein Vierbeiner neben dem E-Trotti hätte rennen müssen. «Ich habe es nur gut gemeint und wollte nicht, dass er seine Pfoten verbrennt», sagt der Halter.

«Ist aus Rucksack gerutscht»

Bei dem Rucksack handelt es sich zudem nicht um eine improvisierte Halterung, stellt der Mann klar. «Es ist ein Hunde-Rucksack.» Das Foto sei in einem blöden Moment aufgenommen worden. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass sein Tier nicht mehr stabil auf seinem Rücken in der Tasche stecke. «Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich natürlich direkt angehalten.» Normalerweise platziere er seinen Shiba mithilfe einer anderen Person in den Rucksack. Am Samstag hätte er es alleine getan, dabei sei wohl bei der Befestigung etwas schiefgelaufen und der Hund sei rausgerutscht.