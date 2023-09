Therwil: Trotz Notwehr – Mann wegen Pfefferspray verurteilt

1 / 4 Ein 45-Jähriger hat sich bei einer Auseinandersetzung mit einem Pfefferspray verteidigt. Tamedia/Dominik Pluess Die Auseinandersetzung, die zum Einsatz des Pfeffersprays führte, fand auf dem Parkplatz vor dem Migros Partner in Therwil statt. Google Streetview Für den Einsatz des Sprays wurde er von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verurteilt. Tamedia/Dominik Pluess

Darum gehts Ein 45-Jähriger wurde wegen des Einsatzes eines Pfeffersprays per Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft Basel-Land verurteilt.

Den Pfefferspray setzte er zur Abwehr gegen sein Gegenüber ein, weil er die Situation als bedrohlich wahrgenommen hatte.

Die Staatsanwaltschaft sprach den Einsatz des Sprays als widerrechtlich, weil dem Beschuldigten mildere Mittel zur Abwehr zur Verfügung gestanden wären.

Im Kanton Baselland wurde ein 45-jähriger Mann Ende August per Strafbefehl wegen Tätlichkeit verurteilt, weil er in einer Auseinandersetzung Pfefferspray verwendet hatte. Am 29. Mai 2022 kam es auf dem Parkplatz des Migros Partner in der Baselbieter Gemeinde Therwil zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Männer. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ist einer der Männer tobend auf den anderen zugekommen und habe einen komischen Eindruck gemacht. Weil er die Situation als bedrohlich wahrgenommen hatte, griff der Mann zum Pfefferspray und sprühte seinem Gegenüber aus 1,5 Metern damit ins Gesicht.

«Selbst wenn in casu von einer Notwehrsituation ausgegangen werden sollte, so ist das Vorliegen einer Notwehrsituation alleine nicht ausreichend, damit die Handlungsweise des Beschuldigten gerechtfertigt ist», so die Staatsanwaltschaft. Die Abwehr müsse in «einer den Umständen angemessenen Weise erfolgen», mit dem Pfefferspray wurde dies überschritten. Dem Beschuldigten wären mildere Mittel zur Abwehr zur Verfügung gestanden.

Notwehr ist im Strafgesetzbuch unter Artikel 15 geregelt: «Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer dem Umständen angemessenen Weise abzuwehren.» Die Staatsanwaltschaft Basel-Land sieht dies in diesem Fall allerdings nicht als gegeben an. Der 45-Jährige habe mit dem Einsatz des Pfeffersprays in Kauf genommen, dass er das «allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass» überschreitet.

Für die Tätlichkeit muss er nun eine Busse von 200 Franken bezahlen, die sich mit den Verfahrenskosten auf insgesamt 931 Franken summiert.

Wann darf ich Pfefferspray zur Abwehr anwenden?

Pfeffersprays können in Fachgeschäften von Volljährigen legal gekauft werden. Beim Kauf «müssen die Käufer über die korrekte Verwendung, die Risiken und Schutzmassnahmen informiert werden», schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Viele weitere Anbieter und Merkblätter informieren zwar über die korrekte Handhabung, über die Verhältnismässigkeit eines Einsatzes werden Käufer und Nutzer allerdings nicht informiert. Der legale Kauf eines Pfeffersprays berechtigt nicht zur Nutzung in jedem Fall, wie das obige Urteil zeigt.

In der rechtlichen Betrachtung eines Pfefferspray-Einsatzes sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. «Ich würde jedem raten, den Einsatz eines Pfeffersprays anzukündigen, auch wenn das nicht immer möglich ist», so Rooven Brucker von der Kantonspolizei Basel-Stadt.

Besitzt du einen Pfefferspray? Ja, ohne gehe ich nie in den Ausgang. Nein, bis jetzt hatte ich noch keinen gekauft.