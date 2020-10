Ein solches Erlebnis soll Thiam etwa an der Party von Urs Rohner gemacht haben, die der CS-Präsident zu seinem 60. Geburtstag im vergangenen November in einem Zürcher Restaurant schmiss.

Doch offenbar hatte Thiam nicht nur mit dieser Affäre zu kämpfen. In den fünf Jahren als CS-Lenker soll der heute 58-jährige Ivorer immer wieder Erfahrungen gemacht haben, die er als rassistisch empfunden habe – «sowohl innerhalb der Bank als auch in der Schweiz im Allgemeinen». Das schreibt die «New York Times» in einem ausführlichen Artikel.