Nachfolge von Petra Gössi - Thierry Burkhart stellt sich zur Wahl als FDP-Präsident

Am 13. September 2021 wird der Kandidat für das FDP-Präsidium zum ersten Mal von der Konferenz der kantonalen Parteipräsidenten angehört werden. Eine zweite Anhörung wird es am 1. Oktober 2021 geben. An der nächsten Delegiertenversammlung am 2. Oktober 2021 findet dann die Wahl des neuen Präsidenten statt. In der Zwischenzeit führt die Findungskommission eine formelle Anhörung mit dem Kandidaten durch, ebenso unterzieht sich der Kandidat einer Leumundsprüfung.