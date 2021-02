Thomas, was macht dich besonders?

Kannst du seit deiner Geburt nichts riechen?

Das ist schwer zu sagen. Klar ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, jemals etwas gerochen zu haben. Als ich ein kleiner Junge war, glaubte mir mein Umfeld nicht wirklich, dass ich einen fehlenden Geruchssinn habe. Ich hörte oft, dass ich das noch trainieren müsse oder etwas falsch mache. Diese Sätze wiederholten sich so oft, dass ich irgendwann selbst an mir zweifelte. Erst als Teenager liess ich mich ärztlich testen. Der Arzt gab mir 20 Zigarettenschachteln, die mit verschiedenen Duftstoffen gefüllt waren. Ich sollte sie bekannten Gerüchen zuordnen. Mein Ergebnis: Zwei richtig, 18 falsch, wobei ich bei allen geraten habe. So kam ich zur Diagnose Anosmie. Nachdem ich den Befund schwarz auf weiss hatte, wurde ich etwas selbstsicherer und mein Umfeld toleranter.

Warum hast du deinen Geruchssinn verloren?

Bist du in deinem Alltag eingeschränkt?

Es gibt schon Zeitpunkte, in denen ich gerne etwas riechen würde: Ich wollte meiner Frau einmal ein Parfum kaufen, was sich logischerweise ziemlich schwierig gestaltete. In solchen Momenten muss ich mich auf den*die Verkäufer*in verlassen. Was mir ebenfalls schwer fällt, ist zu erkennen, ob ein Lebensmittel noch geniessbar ist. Hierfür habe ich nur meinen Sehsinn. Meine Frau ist mir in solchen Fällen eine enorme Hilfe. Die Ärzt*innen rieten mir eindringlich nie in eine Wohnung mit Gasherd zu ziehen, da ich ein Leck an der Gasleitung nicht bemerken würde.