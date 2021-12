Mit 70 Prozent der Stimmen gewählt – Thomas A. Müller ist neuer Raiffeisen-Präsident

An einer ausserordentlichen Generalversammlung wählten die Vertreterinnen und Vertreter der Raiffeisenbanken mit einer Mehrheit von 76 Prozent der Stimmen den 56-jährigen Thomas A. Müller zum neuen Verwaltungsratspräsidenten.



«Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich darauf, weiterhin eng mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz wie auch den Raiffeisenbanken zusammenzuarbeiten, um unsere Genossenschaftsgruppe weiterzuentwickeln», teilt Müller in einer Medienmitteilung mit. Ausserdem wählten die Vertreterinnen und Vertreter Sandra Lathion mit über 94 Prozent in den Verwaltungsrat. Aufgrund der aktuellen Situation erfolgte die Abstimmung schriftlich über eine elektronische Plattform.