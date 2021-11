Nachfolge von Guy Lachappelle – Thomas A. Müller soll neuer Raiffeisen-Präsident werden

Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat Thomas A. Müller als neuen Verwaltungsratspräsidenten sowie Sandra Lathion und Dr. Martin Sieg Castagnola als neue Verwaltungsratsmitglieder nominiert, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Der 56-jährige Müller ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Raiffeisen Schweiz. Er habe laut Raiffeisen in dieser Funktion die Erarbeitung der «Strategie Raiffeisen 2025» und die Weiterentwicklung der Raiffeisen Gruppe in den vergangenen Jahren massgeblich mitgeprägt. Als «ausgewiesener Finanzexperte mit grosser Erfahrung im Banking» erfülle er das Anforderungsprofil vollumfänglich und sei damit die optimale Besetzung für das Amt.



«Thomas A. Müller ist mit der Raiffeisen Gruppe und dem genossenschaftlichen Bankwesen bestens vertraut und bietet damit Gewähr für Kontinuität in der Führung. Gleichzeitig verfügt er über eindrucksvolle fachliche und persönliche Kompetenzen, um Raiffeisen Schweiz und die gesamte Raiffeisen Gruppe in die Zukunft zu führen», sagt Prof. Dr. Pascal Gantenbein, Vorsitzender des Verwaltungsrats a.i. von Raiffeisen Schweiz.