Thomas Fuchs: SVP-Politiker parkiert im Parkverbot

Einem Leser fiel am Donnerstagmorgen ein schwarzer Mercedes Maybach ins Auge, der im Parkverbot in der Rathausgasse stand. Da es nur wenigen Menschen vergönnt ist, einen solchen Luxuswagen zu fahren, war dem Beobachter gleich klar: Das Prunkstück gehört SVP-Grossrat Thomas Fuchs , der aktuell an der Herbstsession im Rathaus teilnimmt. Es sei schon ein wenig sonderbar, dass ausgerechnet ein Politiker, der sich einen Mercedes Maybach leisten könne, dann zu wenig Geld für das Rathaus-Parking habe, witzelt der News-Scout.

Das Rathaus-Parking sei aufgrund seiner Platzverhältnisse ohnehin ungeeignet für solch ein voluminöses Gefährt, erklärt Thomas Fuchs auf Anfrage. Eigentlich habe er einen Parkplatz in einer anderen nahegelegenen Garage gemietet. Wenn er jedoch knapp in der Zeit sei, so wie heute, stelle er den Wagen schon mal auf einen Güterumschlagplatz, wo Parkieren verboten ist. Die daraus resultierende Busse in Höhe von 40 Franken nimmt der SVP-Politiker gern in Kauf.