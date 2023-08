Thomas Gottschalk hört mit «Wetten, dass…?» auf

Wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, moderiert Thomas Gottschalk (73) am 25. November dass allerletzte Mal die Kultshow «Wetten, dass…?». Diese findet demnach ohne Michelle Hunziker statt, wie die «Bild» aus Kreisen des ZDF erfahren hat.

Weiter schreibt die Zeitung, dass es die Entscheidung von Gottschalk sei, mit der Sendung aufzuhören. So wünsche er sich richtige Stars auf dem Sofa – Menschen, die jeder kennt. Doch schon bei der Show im vergangenen Jahr sei es schwierig gewesen, A-Promis zu finden. Gegenüber der «Bild» bestätigt der Kult-Moderator, dass er mit «Wetten, dass…?» aufhört. «Ja, es ist richtig, es wird meine letzte Show. Die Zeit der grossen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen», so Gottschalk.