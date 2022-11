«Bin open end dabei» : Thomas Gottschalk will mit «Wetten, dass..?» weitermachen

Das Jubiläum der Erfolgs-TV-Sendung ist schon ein Jahr her. Doch Fans dürfen sich freuen: «Wetten, dass…? könnte dauerhaft wieder auf die Bildschirme kommen.

Bei seinem Comeback zog Thomas Gottschalk das Publikum wie eh und je in den Bann.

Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk waren am 6. November 2021 wieder Gastgeber auf der «Wetten, dass..?»-Couch.

Eine jährliche Sommerausgabe etwa aus Mallorca schloss Gottschalk allerdings aus. «Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend», erinnerte er sich an die früheren Mallorca-Sendungen. «In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden – dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine grosse Veranstaltung gar nicht mehr überleben», sagte Gottschalk.