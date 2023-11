Thomas Harnischberg fordert höhere Franchise für Top-Verdiener

«Es ist zu teuer geworden»

Der Leistungskatalog sei zu gross, vor allem bei Therapien, deren Nutzen nicht nachgewiesen werde könne, wie beispielsweise die chinesische Medizin. Sie sollten vielmehr in einer Zusatzleistung enthalten sein – oder als Metapher ausgedrückt: «Wenn ich von Bern nach Genf mit dem Zug fahre, zahle ich einen Aufpreis für die erste Klasse, weil ich in Ruhe arbeiten möchte. Aber diejenigen, die in der zweiten Klasse reisen, kommen auch an ihr Ziel.»