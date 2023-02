Patient ist nach Rücken-OP gelähmt – niemand will zahlen

Stix kann seit dem Zwischenfall seinen Alltag nicht mehr allein bewältigen. Seither kämpft der 56-Jährige um Entschädigung, aber niemand will zahlen.

Mathias Stix sitzt seit einem OP-Zwischenfall im Jahr 2016 im Rollstuhl. Er litt unter sogenannter Spinalkanalstenose, einer Verengung des Nervenkanals an der Halswirbelsäule. Doch die Rückenoperation zur Behandlung schlug fehl . Beim Routineeingriff entglitt dem Chirurgen das Operationsinstrument. Stix’ Rückenmark-Nervenbahnen wurden verletzt, mit der Folge Tetraplegie.

Seither kämpft der 56-Jährige um Entschädigung für das, was nicht als Unfall anerkannt wird. «Die Versicherungen zögern alles hinaus, soweit sie nur können», so Stix gegenüber SRF. Weder seine eigene Unfallversicherung noch die Haftpflichtversicherung des Chirurgen will etwas zahlen. Und dies, obwohl Stix seit dem Zwischenfall seinen Alltag nicht mehr allein bewältigen kann.