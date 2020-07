Nach Horrorfoul an Mbappé

Frust vor Champions League: Tuchel kritisiert Schiedsrichter

Paris Saint-Germain droht in der entscheidenden Phase der Königsklasse erneut der Ausfall eines Schlüsselspielers. Für Kylian Mbappé wird es nach der Knöchelverletzung ein Wettlauf mit der Zeit. Sein Trainer macht auch die Schiedsrichter dafür verantwortlich.

Trainer Thomas Tuchel hatte es befürchtet - und das medizinische Bulletin zu Weltmeister Kylian Mbappé dürfte ihn nicht wirklich beruhigt haben. Für den französischen Stürmerstar von Paris Saint-Germain wird es nach der Verletzung im französischen Pokalfinale ein Wettlauf mit der Zeit, um für den Champions-League-Viertelfinal fit zu werden. Knapp zwei Wochen bleiben Mbappé, um seine Verstauchung im rechten Knöchel auszukurieren. Am 12. August trifft der französische Meister auf Atalanta Bergamo. Wieder einmal droht PSG, in den entscheidenden Saisonspielen ein Schlüsselspieler wegzubrechen.

Weitere Untersuchung steht an

Der zweite Titel nach der zugesprochenen Meisterschaft im Zuge des Saisonabbruchs wegen der Corona-Pandemie war für Tuchel nur Nebensache. Und auch auf den Ligacup-Final gegen Olympique Lyon am Freitag hätte der Coach wohl am liebsten verzichtet. Denn die Ausfälle immer zu den Highlight-Spielen haben in Paris unschöne Tradition. So war in den vergangenen beiden Jahren jeweils der brasilianische Superstar Neymar in der K.o.-Runde der Königsklasse ausgefallen.