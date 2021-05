Anklage gegen Thomas Weber - Regierungsrat soll Kanton Schaden von 300’000 Franken verursacht haben

20min/Steve Last

Am 2. Juni beginnt das Strafverfahren gegen den Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber (SVP). Der Vorsteher des Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion soll sich der ungetreuen Amtsführung schuldig gemacht haben, wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Dies berichtet das «Regionaljournal» von SRF. Laut der Anklageschrift soll Weber es unterlassen haben, den Business-Plan der Arbeitsmarktkontrolle mit der nötigen Sorgfalt zu prüfen. Dadurch sei dem Kanton ein Schaden von 300’000 Franken entstanden.

Weber ist bereits seit längerem im Visier der Staatsanwaltschaft . Nun liegen die Anklageschrift und mit ihr die konkreten Vorwürfe vor, wie das «Regionaljournal» berichtet. Gemäss der Anklage soll im Rahmen eines neuen Schwarzbeitsgesetzes im Kanton Baselland mehr Geld für Arbeitskontrollen verlangt worden sein, obwohl gar nicht mehr Aufwand entstanden sei. Als zuständiger Regierungsrat habe Weber gewusst, dass der Kanton zu viel bezahle, er habe dies aber in Kauf genommen und so sei der Schaden entstanden.

SVP steht zu ihrem Regierungsrat

Die Baselbieter SVP stellt sich hinter ihren Regierungsrat. «Wir vertauen auf das rechtsstaatliche Verfahren und sehen dem Urteil mit Interesse entgegen», heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die Partei habe Weber in zwei Jahrzehnten als «rechtsschaffenen, pflichtbewussten, offenen und integeren Menschen» erlebt. An dieser Einschätzung halte man weiter fest.