Im Juni hat Thomas Würgler das Kommando der Kantonspolizei Zürich abgegeben an seinen Nachfolger Bruno Keller. Wegen der Corona-Krise war er länger im Amt geblieben als geplant. Nun hat er sich als Bundesanwalt beworben, wie er der «NZZ am Sonntag» bestätigt. Am Dienstag war die Bewerbungsfrist abgelaufen.