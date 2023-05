Hollywood: «Thor»-Star Ray Stevenson mit 58 Jahren überraschend gestorben

Stevenson wurde vor allem durch seine Rolle in der Superhelden-Filmreihe «Thor» bekannt.

Sein Management, das den Tod am Montag vermeldete, machte keine näheren Angaben.

Ray Stevenson ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Im Bild nimmt der Schauspieler im Jahr 2021 an einer Premiere teil.

Stevenson wurde vor allem durch seine Rolle in der Thor-Reihe bekannt.

Dies teilte sein Management am Montag mit.

Der irische Schauspieler Ray Stevenson ist am Sonntag im Alter von 58 Jahren verstorben.

Der irische Schauspieler Ray Stevenson – vor allem bekannt aus der Superhelden-Filmreihe «Thor» – ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 58 Jahren gestorben, teilte sein Management am Montag mit. Angaben zur Todesursache oder andere Details wurden nicht genannt.

Zur Welt kam Stevenson 1964 im nordirischen Lisburn. Er liess sich an der Old Vic Theatre School im südenglischen Bristol zum Schauspieler ausbilden. Nach Jahren mit Rollen im britischen Fernsehen feierte Stevenson sein Filmdebüt mit Paul Greengrass› Drama «The Theory of Flight» (dt. «Vom Fliegen und anderen Träumen») aus dem Jahr 1998.