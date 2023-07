Threads von Meta hat nach vier Tagen bereits 100 Millionen User

Am 10. Juli, nur vier Tage nach der Veröffentlichung, hat die neue Meta-App Threads bereits über 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Threads löst ChatGPT an der Spitze ab

Der von OpenAI gegründete Chatbot ChatGPT war bisher die am schnellsten wachsende Verbraucheranwendung im Internet. Der KI-Sprachbot benötigte zwei Monate für 100 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Tiktok liegt auf dem dritten Platz mit neun Monaten. Instagram erreichte diese Zahl nach zweieinhalb Jahren.

Instagram verschafft Threads Startvorteil

Threads und Instagram sind direkt verlinkt. Wer bereits einen Instagram-Account besitzt, erstellt damit in wenigen Sekunden ein Profil bei Threads. Im Vergleich zu anderen Plattformen wie Tiktok oder ChatGPT hat Threads dadurch einen entscheidenden Vorteil, da es auf eine aktive Community mit zwei Milliarden Nutzenden zählen kann.

Mark Zuckerberg lässt Monetarisierung von Threads offen

2022 erwirtschaftete Meta einen weltweiten Umsatz in Höhe von fast 117 Milliarden US-Dollar. Es soll aber noch eine Weile dauern, bis Mark Zuckerberg auch mit Threads Einnahmen generieren wird. Laut dem Meta-CEO wird es auf der Plattform vorerst keine Werbung geben. Man möchte zuerst eine Milliarde Nutzer erreichen.

Kann Threads Twitter vom Kurznachrichtendienst-Thron stossen?

Im Dezember 2022 zählte Twitter 368 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Von diesen Zahlen ist Threads noch weit entfernt, wenn auch auf einem guten Weg. Das rasante Wachstum ist aber auch auf die anfängliche Neugierde der Nutzer zurückzuführen. Für Meta wird es entscheidend, diese Nutzer langfristig an die Plattform binden zu können.

Was Threads zusätzlich in die Karten spielt: Seit der Übernahme durch Elon Musk stand Twitter immer wieder in der Kritik. Erst kürzlich führte der Twitter-CEO eine Beschränkung ein, wie viele Tweets Nutzer pro Tag sehen dürfen. Gut möglich, dass viele Twitter-User nach einer Alternative Ausschau halten.