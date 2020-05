«Unhinged»

Thriller mit Russell Crowe eröffnet US-Kinosaison

Die Filmproduzenten gehen davon aus, dass in den USA am 1. Juli die Kinos wieder öffnen können. «Unhinged» mit Russell Crowe soll den Auftakt machen.

Sein Thriller soll am 1. Juli in die US-Kinos kommen.

Der Psychothriller «Unhinged» mit Russell Crowe in der Hauptrolle soll am 1. Juli in die US-Kinos kommen. Dies gaben die Produzenten des Films am Dienstag auf Twitter bekannt. Dazu stellten sie einen Trailer von dem düsteren Rachestreifen mit Crowe als mordwütigem Autofahrer. Ursprünglich sollte der Thriller erst im September Premiere feiern. Solstice Studios setzt während der Corona-Pandemie darauf, dass bisher geschlossene Kinos Ende Juni wieder öffnen und neue Filme zeigen wollen. «Unhinged» würde den Anfang machen.