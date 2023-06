Thun: Haftstrafe für Hula-Hoop-Attacke

Der 40-jährige Afghane, der am Mittwoch, dem 31. Mai 2023 vor dem Regionalgericht Oberland stand, wurde nun am Dienstag verurteilt. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, hielt das Gericht den Strafbestand der versuchten vorsätzlichen Tötung für gegeben und sprach eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren mit einem anschliessenden Landesverweis von acht Jahren aus. «Es war ihm gleich, was seine Handlungen bewirken würden. Er hat unkontrolliert auf das wehrlose Opfer eingeschlagen», sagte die Gerichtspräsidentin am Dienstag.