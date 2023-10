Thun: Raubüberfall auf Schmuckladen in Bälliz

In einem Polizeieinsatz konnten Einsatzkräfte einen Schmuckdieb in einem Taxi anhalten. (Symbolbild)

Mehrere News-Scouts berichteten um 12.30 Uhr von einem Grossaufgebot der Polizei in der Thuner Innenstadt. Sie sahen mehrere bewaffnete und in Schutzkleidung gekleidete Beamte.

Die Kantonspolizei Bern erklärt in einer Medienmitteilung, was geschehen ist: Um um kurz nach 11.35 Uhr erhielt sie eine Meldung über einen Raubüberfall im Bälliz in Thun. Gemäss polizeilicher Erkenntnisse betrat ein Mann ein Schmuckgeschäft, bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Schmuck. Er flüchtete daraufhin mit einer Halskette in einem Taxi.