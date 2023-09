Thunfest: Securitys bodychecken Mann

Blutergüsse und Schürfungen trug der Mann nach dem Zwischenfall am Thunfest davon.

Ein IV-Bezüger wurde am Thunfest zu Boden geworfen und von mehreren Sicherheitsmitarbeitenden festgehalten.

Am diesjährigen Thunfest Mitte August kam es zu einem Vorfall. Wie ein News-Scout berichtet, wollte ein Mann am 12. August um 18 Uhr, wie er das immer mache, im McDonald's Bälliz einen Burger holen gehen.

Weil der IV-Bezüger laut News-Scout Schwierigkeiten hat, sich unter Menschen zu bewegen, habe er Kopfhörer getragen. Dabei übersah er, dass er eine Zone betrat, in der man wegen des Thunfests Eintritt zahlen musste . Er hörte Musik und nahm deshalb auch die Rufe eines Sicherheitsmitarbeiters des Thunfestes nicht wahr.

Dieser habe sich daraufhin mit Anlauf auf den Mann gestürzt, der zu Boden gefallen sei. Mit zwei weiteren Securitys sei er am Boden fixiert worden.

Anwesende Personen hätten die drei Sicherheitsleute darauf hingewiesen, nicht so brutal vorzugehen. Dem Mann, der ohnehin in schlechtem gesundheitlichen Zustand sei, sei mehrmals schwarz vor Augen geworden, und er habe nur noch schlecht atmen können. Er trug zudem Schürfwunden und Hämatome davon, wie auf Bildern sichtbar ist.

Kapo Bern bestätigt Vorfall an Thunfest

Der Kantonspolizei Bern ist der Vorfall bekannt. «Wir können bestätigen, dass uns ein Vorfall gemeldet wurde, woraufhin sich zwei Polizisten in Zivil an den Ort der Ereignisse begaben», sagt Mediensprecher Joël Regli auf Anfrage von 20 Minuten. Es seien erste Abklärungen getroffen und eine Identitätskontrolle durchgeführt worden. «Anschliessend wurde dem Mann mitgeteilt, dass er, wenn er es wünsche, auf einer Polizeiwache Anzeige erstatten könne. Diese Möglichkeit besteht noch immer», so Regli weiter.