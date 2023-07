Thun: Anhänger mit Strohladung kippt in Kreisel

Zum Selbstunfall kam es gegen 7.30 Uhr am Guisanplatz-Kreisel in Thun.

«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt der News-Scout zu 20 Minuten. Kurz nach acht Uhr am Donnerstagmorgen war er auf dem Weg zur Arbeit, als er auf dem Guisanplatz -Kreisel in Thun einen umgekippten Anhänger mit Strohladung erblickte. «Die Polizei war bereits vor Ort und hat die Autos umgeleitet», sagt der Leser. Der Anhänger liegt seitlich im Kreisel, der gelbe Traktor wird an der Anhängerkupplung in die Höhe gehoben.