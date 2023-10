Lokal und Bio: Thuner Pop-up erfindet nachhaltige Avocado-Alternative

Die Hauptzutat kommt mit dem Velo

Als die beiden noch im Catering-Business tätig waren, haben sie die Aufgabe erhalten, ein Rohkost-Menü zu kochen. «Für uns war es eine Challenge, herauszufinden, was wir anbieten könnten. Die kreativen Ideen, die dabei aufgekommen sind, haben wir schliesslich weiterentwickelt und den Guacamole-Doppelgänger erfunden», sagt Schneuwly. Für die Herstellung von «Non-vocado» verwenden sie laut eigener Aussage zu 98 Prozent Berner Bio-Produkte, unter anderem die Hauptzutat Salatgurke. «Die wird direkt von der regionalen Tomaterei Homberg mit dem Velo nach Thun geliefert», so Schneuwly. Was sonst noch drinnen ist, will das Paar noch nicht verraten, da das Produkt noch nicht auf dem Markt ist.