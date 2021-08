Alice Kropf - Thuner SP-Stadträtin muss wegen pinker Wellen 8000 Franken bezahlen

Gemeinderat Konrad Hädener (CVP) befand die Aktion für «gar nicht lustig»: Im Juni letzten Jahres tauchten auf der Bahnhofsbrücke in Thun über Nacht rosarote Wellen auf. Genau dort, wo früher ein Zebrastreifen war, der aber entfernt und nie richtig ersetzt worden war. Das bedeutete, dass Querende einen Umweg machen mussten. Mit der Aktion wollten die Aktivistinnen und Aktivisten darauf aufmerksam machen, dass in Thun Fussgängerinnen und Fussgänger zu kurz kommen.

Sie wurde von der Stadt Thun für Sachbeschädigung und Verletzung der Verkehrsregeln angeklagt, wie die « Jungfrau-Zeitung » berichtet. Auch das Tiefbauamt zeigte Alice Kropf wegen Sachbeschädigung, Verunreinigung von fremden Eigentum und mutwilliger Veränderung der Verkehrsinfrastruktur der Bahnhofsbrücke an. Jetzt ist klar: 5366.70 Franken plus 600 Franken Gebühren muss Kropf an die Stadt Thun zahlen.

Die Stadträtin ist im «Grossen und Ganzen» mit dem Verfahren zufrieden. «Punkto Verkehrsregelverletzung bin ich freigesprochen worden, was mich sehr freute», sagt Kropf. Sie muss also für die Reinigungskosten in der Höhe von 1366.75 Franken sowie den Parteikostenbeitrag im Wert von 4000 Franken aufkommen. Die damalige Signalisation habe keinen Verkehrsregeln entsprochen, also habe sie auch keine verletzen können. Mit ihren eigenen Anwaltskosten belaufen sich die Kosten für Kropf auf ca. 8000 Franken.