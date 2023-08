Thunersee: Nach 44-Stunden-Panne läuft die Niesenbahn wieder

Lange stand die Bahn am Thunersee still, Grund dafür waren gleich mehrere Ursachen. Wie die Betreiber bekannt gegeben haben, soll die Niesenbahn ab Dienstagmorgen nun wieder laufen.

Am Samstagabend mussten Gäste der Niesenbahn per Heli evakuiert werden. Die Panne bestand danach über Tage. Ab Dienstagmorgen soll der Betrieb nun wieder aufgenommen werden.

Darum gehts Die Panne an der Niesenbahn ist endlich behoben.

44 Stunden stand der Betrieb still, Besucher mussten mit der Rega vom Gipfel geflogen werden.

Für die Störung gab es offenbar gleich mehrere Ursachen.

Nach 44 Stunden ist die Panne an der Niesenbahn behoben, ab Dienstagmorgen läuft der Betrieb wieder. Wie die Betreiber in ihrer Mitteilung schreiben, seien die notwendigen Messungen und Tests erfolgreich verlaufen. Die externen Spezialisten verschiedenster Firmen erteilten zuvor grünes Licht für den Betrieb. Wie die Technische Leitung, Geschäftsführung und Verwaltungsrat entschieden haben, erfolgt die Wiederaufnahme in auf den Dienstag, 22. August 2023 um acht Uhr.

Diese Faktoren führten zur Mega-Panne

Laut den Betreibern waren es schliesslich vier Fehler, welche zum Betriebsunterbruch geführt haben:

Kohlestaub und Fett im Motor (der Motor ist nun wieder in einwandfreiem Zustand)

Ein defekter Ventilator

Ein defekter Feldregler

Umrichter/Thyristor, der ersetzt werden musste

Das ist passiert

Am Samstagabend blieben die beiden Fahrzeuge der Niesenbahn in der ersten Sektion stecken. Per Notantrieb wurden sie in die Stationen gezogen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 150 Gäste im Berghaus Niesen Kulm. Die Gäste mussten in der Nacht evakuiert werden, weil die Panne nicht innert nützlicher Frist behoben werden konnte. Zwei Helis der Rega evakuierten über Stunden insgesamt 147 Gäste.

Am Sonntag und Montag forschten die Betreiber mit internen und externen Spezialisten nach den Fehlern. Eine Verkettung verschiedener Fehler führte dazu, dass es wiederholt Rückschläge gab. Aus diesem Grund mussten die Arbeiten am Montag fortgeführt werden. Um 15.50 Uhr erfolgte das definitive «OK» für die Wiederaufnahme des Betriebs am Dienstagmorgen um acht Uhr.