Thunfest: Mann mit Krücke geschlagen – Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Sonntag, 13. August 2023, kurz nach 2.40 Uhr, eine Meldung, dass es am Thunfest beim Bärenplatz in Thun zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen verletzten Mann vor, der von Drittpersonen betreut wurde. Weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Personen konnten nicht mehr angetroffen werden.