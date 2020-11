Zwischen Sulgen und Erlen TG krachte am Samstag gegen 10.30 Uhr ein Thurbo-Zug in ein auf einem Bahngleis stehendes Auto. Wie Bilder von Leserreportern zeigen, wurde das Auto beim Unfall völlig zerstört. Teiles des Fahrzeugs wurden vom Zug mehrere Meter mitgeschleift.

In Folge des Unfalls kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die S7 und der IC8 können nicht fahren, sowie die S10 zwischen Sulgen und Oberaach TG. Reisende von Weinfelden nach Rorschach und St.Margrethen müssen via St.Gallen, Reisende in diese Richtung ab Zürich HB, Winterthur oder Zürich Flughafen via Kreuzlingen verkehren. Die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt. Aktuelle Angaben zur Betriebssituation teilt die SBB hier mit.