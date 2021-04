Vorgedrängelt - Thurgau prüft strafrechtliche Konsequenzen für Impf-Schummler

Im Kanton Thurgau sollen Personen geimpft worden sein, die noch nicht an der Reihe waren.

Im Kanton Thurgau wurden Fälle publik, in denen sich Menschen eine Corona-Impfung erschlichen haben. 20 Minuten ist ein Fall bekannt, bei dem ein junger Mann einen Termin im Impfzentrum des Kantons Thurgaus erhielt, weil er angab, mit Risikogruppen zusammen zu leben – obwohl das nicht stimmte.

Thomas Walliser Keel ist Informationsbeauftragter des Kantons Thurgau. Er sagt, das Impfsystem sei nicht darauf ausgerichtet, zu erkennen, ob jemand falsche Angaben macht. «Eine Kontrolle aller Einträge wäre zu aufwendig», so Walliser Keel. Der Kanton Thurgau appelliert an die Solidarität mit denjenigen, die die Impfung dringend benötigen. «Wenn sich allerdings jemand im Impfzentrum blicken lässt, der mutmasslich nicht an der Reihe wäre, wird nachgefragt», sagt Walliser Keel.