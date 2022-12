Thurgau schafft Iraker aus – im Fall Osamah geht das nicht

Osamah predigt und unterrichtet in der 2021 eröffneten Moschee in Neuhausen SH.

In der mittlerweile geschlossenen Winterthurer An’Nur-Moschee war Azad M. Vorbeter. Hier hat er Leute für den IS angeworben und hier wurde er 2017 verhaftet (Aufnahme von 2015).

Azad M. hat wegen Mitarbeit beim IS (Islamischer Staat), wo er laut Gericht eine mittlere Kaderposition hatte, knapp fünfeinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. Diesen Herbst wurde er entlassen und dann ausgeschafft. Zuständig war der Kanton Thurgau, wo M. gewohnt hatte. Seine Ausschaffung stehe unmittelbar bevor, berichtete CH-Media Anfang Oktober. Der Kanton Thurgau sowie die Bundespolizei (Fedpol) bestätigen auf Anfrage von 20 Minuten, dass im entsprechenden Zeitraum eine Person in den Irak ausgeschafft wurde.

Ausschaffungen von IS-Mitgliedern in Irak nicht per se unmöglich

Das wirft die Frage auf: Ist die Rückkehr in den Irak für ein ehemaliges oder amtierendes IS-Mitglied nicht lebensgefährlich? Im Fall von Osamah, dem 35-jährigen Iraker, der in der Moschee Neuhausen SH predigt und unterrichtet, konnte die vom Fedpol verfügte Ausweisung nicht vollzogen werden. In diesem Fall greift das Non-Refoulement-Prinzip. Als früheres IS-Mitglied wäre er in seinem Heimatstaat gefährdet.

Fedpol-Sprecher Patrick Jean erklärt: «Solche Unterschiede sind darauf zurückzuführen, dass die Behörden jeden Fall einzeln prüfen.» Dabei würden sämtliche Faktoren miteinbezogen: heutige Situation, Vorgeschichte in der Schweiz und im Herkunftsland, Länderinformationen, wissenschaftliche Befunde, Auskünfte von Personen im Herkunftsland, Einschätzungen von NGO, von den Betroffenen selber. Deshalb greife es zu kurz, zu sagen, dass ein ehemaliges IS-Mitglied per se gefährdet wäre im Irak, sagt Patrick Jean. Es seien die Gesamtumstände im Einzelfall entscheidend.

Mordauftrag aus dem Gefängnis heraus

Ebenso könnte die Schwere der in der Schweiz begangenen Taten für die Behörden eine Rolle spielen. Azad M. hat gemäss Urteil des Bundesstrafgerichts von 2020 schwere Straftaten verübt: Er habe zum mittleren Kader des IS gehört und die Organisation mitfinanziert, befand das Gericht. Zudem habe er in der mittlerweile geschlossenen Winterthurer An’nur-Moschee IS-Parolen verbreitet. Selbst im Gefängnis versuchte er gemäss Urteil, Mitinsassen für den IS anzuwerben, andere habe er bedroht. Aus dem Gefängnis heraus habe M. via Telefon mit seiner Mutter einen Mordauftrag in den Irak gegeben, wo M.s Neffe getötet worden war. Der Clan wartete auf seine Anweisungen. Auch gegenüber seiner früheren Ehefrau sei M. gewalttätig gewesen, laut Medienberichten habe er versucht, sie töten zu lassen.