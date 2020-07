vor 1h

Coronavirus

Kanton warnt vor Ansteckungen an privaten Partys

In den vergangenen Wochen haben sich auffallend viele Menschen an privaten Veranstaltungen mit dem Coronavirus infiziert. Der Kanton Thurgau appelliert nun an die Bevölkerung, sich auch im Privaten an die Regeln des Bundes zu halten.

von Leo Butie

«Es geht uns darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren und Verantwortung zu tragen», sagt Urs Martin (SVP), Leiter des Fachstabs Pandemie des Kantons Thurgau.

Darum gehts Im Kanton Thurgau stecken sich vermehrt Menschen an privaten Anlässen mit dem Coronavirus an.

An privaten Anlässen können die Hygiene- und Abstandsregeln vergessen gehen.

Da am 1. August keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, erwartet der Kanton mehr private Anlässe.

Der Kanton Thurgau möchte mit der Meldung die Bevölkerung sensibilisieren.

Auch an privaten Anlässen gelten die Regeln des BAG.

Nicht immer lassen sich die Infektionsketten bis zum Ursprung der Sars-CoV-2-Ansteckung zurückverfolgen. Im Thurgau hat sich in den vergangenen Wochen aber ein Übertragungsmuster ergeben. Auf dieses lassen sich auffällig viele neue Ansteckungen zurückführen. Demnach führen vermehrt private Veranstaltungen zur Verbreitung des Coronavirus im Kanton.

Im Rahmen des Contact-Tracing hat sich gezeigt, dass sich in letzter Zeit besonders viele Sars-CoV-2-Infizierte im Rahmen privater Veranstaltungen wie beispielsweise Geburtstags- oder Familienfesten angesteckt haben. Bei öffentlichen Veranstaltungen gelten Schutzkonzepte, bei privaten nicht. Das kann für die Teilnehmer gesundheitliche Folgen haben. «Denn oft verleitet gerade das Zusammensein in vertrautem Kreis dazu, dass die Hygiene- und Abstandsregeln vergessen gehen», sagt der stellvertretende Kantonsarzt Patrick Steinmann.

Hygiene- und Abstandsregeln beachten

Damit Geburtstagsfeiern und Grillpartys nicht zu potenziell bedrohlichen Infektionsherden werden, ist es nötig, dass auch hier die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Dies gilt auch für das kommende 1.-August–Wochenende. Da eine Mehrzahl der Gemeinden coronabedingt darauf verzichtet, eine öffentliche Bundesfeier zu veranstalten, finden vielerorts 1.-August-Feiern im privaten Kreis statt.

«Es geht uns darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren und Verantwortung zu tragen», sagt Urs Martin, Leiter des Fachstabs Pandemie des Kantons Thurgau. Man möchte im Kanton Thurgau die Infektionsrate so tief wie möglich halten.

Um eine weitere Häufung von Übertragungsketten, die mit privaten Veranstaltungen in Verbindung stehen, zu verhindern, bittet der Kanton Thurgau die Bevölkerung, sich an die Regeln des BAG zu halten.