Thurgauer Amtsleiter kritisiert öffentlich die Massnahmen des Bundes

Das Komitee bezeichnet die 2G-Zertifikatspflicht als verfassungswidrig und hat einen Brief an den National- wie auch an den Ständerat verfasst.

Seit dem 20 . Dezember gelten in der Schweiz neue Massnahmen, unter anderem auch eine 2G-Pflicht. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, werden somit von einem Teil des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Rund 140 Juristinnen und Juristen b ezeichnen in einem Brief an den National- als auch den Ständerat die 2G-Zertifikatspflicht als verfassungswidrig . Auf der Website des Juristen-Komitees werden die Namen der Unterzeichnenden öffentlich aufgelistet.