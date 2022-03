Ungelöstes Tötungsdelikt – Thurgauer Ermittler setzen jetzt auf «Aktenzeichen XY … ungelöst»

Die Leiche des Ägypters wurde am 13. Dezember 2007 im Barchetsee bei Oberneunforn TG entdeckt. Sie wies mehrere Einschusslöcher auf und war mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement beschwert.

Die Sendung wird am 16. März ausgestrahlt.

Die Kantonspolizei Thurgau gelangt im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt «Barchetsee» aus dem Jahr 2007 ins deutsche Fernsehen und somit an die breite Öffentlichkeit. Die Ermittlerinnen und Ermittler erhoffen sich durch die Ausstrahlung in der Sendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» am 16. März neue Erkenntnisse.