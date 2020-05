Misanto

Thurgauer Firma bietet Arzt-Chat rund um die Uhr

Verdächtige Corona-Symptome? Bei der Misanto-App prüft der Arzt via Live-Chat, ob der Husten gefährlich ist. Ein Experte sieht das kritisch.

Nutzer beantworten per App Fragen zu Symptomen wie Husten, Schnupfen oder Halskratzen, worauf der «Symptomchecker» eine Verdachtsdiagnose stellt.

Zur Eindämmung des Coronavirus sind zunehmend Apps gefragt. Der Bund will in knapp drei Wochen eine Contract-Tracing-App der ETH Zürich und Lausanne starten, mit der sich Infektionsketten zurückverfolgen lassen können sollen. Forscher der Berner Fachhochschule wollen mittels App mehr Wissen über den Krankheitsverlauf von Corona-Patienten gewinnen ( 20 Minuten berichtete ).

Das telemedizinische Ärztezentrum Misanto hat den Funktionsumfang seiner App zur Prüfung auf Covid-19-Verdachtsfälle erweitert. Das funktioniert so: Nutzer beantworten Fragen zu Symptomen wie Husten, Schnupfen oder Halskratzen, worauf der «Symptomchecker» eine Verdachtsdiagnose stellt. Dieses Angebot der Thurgauer Firma ist kostenlos.

Kosten von bis zu 73 Franken pro Konsultation plus Extras

Die Nutzer bezahlen indirekt aber auch mit ihren Informationen und Daten. Misanto analysiert diese und kann sie auch an Dritte weitergeben, laut Website aber nur mit Einverständnis des Nutzers. Trotzdem gibt es Kritik. Viktor von Wyl, Leiter der Digital and Mobile Health Group am Institut für Epidemiologie, Biostatistik & Prävention der Universität Zürich, sagt zu 20 Minuten: «Wozu die Daten gesammelt werden und wo sie gespeichert werden, ist unklar.»