Liberato Falzarano präsentiert seine Risenzucchetto im Garten. 20 Minuten

Darum gehts Ein 63-jähriger Hobbygärtner hat einen über 1.20 Meter langen Zucchetto gezüchtet.

Die Samensorte sei ausschliesslich in Sizilien zu kaufen.

Er hat vor, den Zucchetto zu trocknen und möchte die Samen wiederverwenden.

Einem anderer Ostschweizer gelang 2018 durch sein Riesengemüse sogar ein Eintrag ins «Guinnessbuch der Rekorde».

Er hat sie monatelang gezüchtet und nun ist sie schon über 1.20 Meter lang: Der Hobbygärtner Liberato Falzarano aus Münchwilen hat eine Riesenzucchetto in seinem Garten, heisst es in der Wochenendausgabe des «St.Galler Tagblatts» (Bezahlartikel) . Der T h urgauer h at die Samen von einem Freund aus Sizilien bekommen.

« Es gibt diese Sorte nur dort. Weder in der Schweiz noch an einem anderen Ort in Italien kann man sie sonst finden » , so der 63-jährige Chauffeur gegenüber 20 Minuten. Auch wenn dieses spezifische Exemplar übermässig lange geraten ist, sei es aber keine Seltenheit, dass die Sorte 80-100 Zentimeter lang werde.

Gartenarbeit sei schon lange eine Leidenschaft des Italieners. Um auch in Zukunft wieder solche monströsen Zucc h etti im Garten zu habe n , erntet er das Gemüse deshalb bisher noch nicht. « Ich werde sie später trocknen lassen, aufschneiden und die Samen dann wiederverwenden. » Auch kann er sich vorstellen, einen Teil des Saats zu verschenken, denn geizig sei Falzarano nicht. So können sich vielleicht bald auch andere Hobbygärtner in der Region an einer Giganten-Zucchetto erfreuen.

1 / 8 Stolz präsentiert der Münchwiler sein 1.20 Meter langen Zucchetto. Liberato Falzarano Er selbst war ebenfalls überrascht, dass das Exemplar diese Grösse erreichte. Liberato Falzarano Jürg Wiesli aus Dozwil TG gelang 2018 ein Eintrag ins «Guinnessbuch der Rekorde», da seine Chilischote 50,5 Zentimeter lang war. Leser-Reporter

Weiteres Rekordgemüse in der Ostschweiz